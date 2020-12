Aktuelles 15.12.2020

Pornhub löscht die meisten Videos

Jetzt müssen wir stark sein: Pornhub löschte die meisten seiner Videos nachdem der Druck auf die Plattform immer größer wurde.

Die Erotikplattform Pornhub war in die Kritik geraten, weil Vorwürfe von Missbrauch und Illegalem im Raum standen. Das zwar zu unrecht, wie Recherchen und die Plattform selbst ergeben haben, trotzdem aber so wirksam, dass Zahlungspartnerfirmen die Zusammenarbeit mit dem Anbieter einstellen wollten.



Pornhub hat nachgegeben und die meisten Videos einfach gelöscht. Jene nämlich, die nicht von bekannten Partnern des Unternehmens stammen, also wo die Quelle eines Videos eindeutig bekannt ist. User-Generated-Content, also all das was User selbst hoch geladen haben, wurde entfernt. Von den rund 13 Mio. Videos sind jetzt unter 3 Mio. über geblieben.



Weiterhin verfügbar sind jene Clips, die monetarisiert sind, also eine bestehende Geschäftsverbindung mit Pornhub existiert. Das betrifft auch die Videos aus dem Model- und Partnerprogramm von Pornhub. Insbesondere altes Material ist allerdings verschwunden, denn damals gab es die Urheberprüfung noch nicht.



Eine Inhaltsprüfung ('Uploadfilter') wird im nächsten Jahr aber auf Pornhub eingeführt. Dann soll es auch für Anwender wieder möglich werden, Filme hoch zu laden. Diese werden im Zuge der Uploads aber geprüft, heißt es. Es sollen dann nur noch Inhalte publiziert werden können, die den Regel entsprechen und kontrolliert wurden. In jedem Fall zeigt sich bei Pornhub das Messen mit zweierlei Maß: Während Pornhub nur wenige Einzelfälle an illegalem Material gemeldet bekam, sind es bei Youtube oder Facebook Millionen. Dort wurden Filter dieser Art weder installiert, noch zu erzwingen versucht. Eine Plattform für Inhalte von Usern verantwortlich zu machen ist generell eine gefährliche Sache, die nicht nur die Plattform gefährdet, sondern auch Meinungsfreiheit, Anonymität und Rechtssicherheit, nicht zuletzt auch Netzneutralität einschränkt.



Leider scheint es, dass das Stichwort 'Kinderporno' immer noch reicht, um Forderungen nach Einschränkungen des freien Internets zu begründen und diese durchzusetzen - wenn auch nicht über Gesetze, wie in dem Fall, sondern über die Monopole der Zahlungsanbieter.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Pornhub #Zensur #Urheberrecht #Kritik







Auch interessant!

Just Lucy Cat

Seit einem Monat gibt es LucyCat nicht mehr. Aus rechtlichen Gründen tritt der hübsche Pornostar aus Deut...



Sauberste Corona-Pornografie

Nach der schmutzigsten Seite folgt nun die sauberste Seite der erotischen Filme im Internet. Statt Corona...



Pornoproduzenten können aufatmen

Millennials sind die wichtigste Zielgruppe für die Pornoindustrie, obwohl sie den Ruf haben, geizig zu se...



Pornhub im Tor-Netz

Die US-Porno-Plattform Pornhub hat eine geschützte Version seiner Website auf dem Webbrowser Tor gestart...



Trends im Erotikfilm 2020

Während Youtube die Top-Trends bei klassischen Videos erklärt, macht das Pornhub für den erotischen Film....



Traumberuf: Pornodarstellerin

Aus dem Körper Kapital schlagen: Der langweilige Nine to Five Job ist so gar nicht Ihr Ding. Die Bezahlun...



Pornhub down - und das Internet macht...?

Als Ende letzten Jahres Youtube offline war, verzeichnete Pornhub einen Zuwachs an Abrufen von über einem...



tumblr erneut verkauft

Diesmal greift Automattic zu und übernimmt tumblr für einen minimalen Betrag. Der Zukauf könnte sich ausz...



Erotik beliebter als Netflix oder Wikipedia

Typische Gratisangebote aus dem Rotlichtmilieu überholen bei uns schon Größen wie Instagram, Twitter oder...



Youporn-Firma Manwin verkauft

Fabian Thylmann hat das von ihm gegründete Web-Porno-Imperium Manwin verkauft. Zu dem führenden Onlineanb...



Youporn prüft Pornhub (und andere)

Für das Marketing und die Konkurrenzanalyse ist es für einige Websites höchst interessant, welche anderen...



Youtube: Porno-Tag

4chan, eine Community im Web, protestiert wieder einmal gegen Löschungen in Googles Youtube. Mittels vers...