Ausfall bei Amazon, aws und Twitch - viele weitere Websites down

Der amazon-Konzern hat derzeit wohl größere Probleme in den Rechenzentren. Sowohl die eCommerce-Website als auch Twitch und viele aws-Dienste dürften down sein.

Seit etwa einer halben Stunde ist es schwierig, die Dienste auf den Amazon-Servern nutzen zu können und Hinweise auf geblockte Verbindungen mehren sich. Die Probleme dürften bei Amazons Server-Farm 'aws' zu suchen sein, heißt es von Betroffenen. Auf diese Dienste setzen auch die Amazon-Websites selbst, also beispielsweise der Händler selbst oder auch die Videoplattform Twitch.



Ob Amazon selbst einen Fehler im System hat oder angegriffen wird, ist noch nicht berichtet worden - ein Einkauf bei Amazon oder die Nutzung der meisten Angebote ist derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Ein Angriff mit dem Ziel einer Erpressung erscheint insbesondere deshalb denkbar, weil der große Abverkauf am Amazon Prime Day bevor steht, ein Ausfall an diesen Tagen daher besonders fatal wäre.



Ein anderer Hinweis deutet jedoch auf das Content Delivery Network Fastly, das für die Auslieferung von Inhalten zuständig ist. Da auch Websites offline sind, die auf diesen Dienst setzen und ansonsten mit Amazon nichts zu tun haben, könnte es Querverbindungen bei den Ursachen geben. Die Kreise, die der Ausfall zieht, werden immer größer: Reddit und Spotify etwa, aber auch The Verge, eBay, Github, Twitter, Teamviewer und andere sind ebenfalls nicht wie normal erreichbar. Selbst Paypal ist zwischendurch offline gewesen.



Update 13:00: Amazon dürfte das Gröbste überwunden haben, zumindest wurden betroffene Teile offensichtlich umgestellt. Bei vielen US-Nachrichtenmedien hingegen verschlimmert sich die Lage zusehends, New York Times und CNN sind komplett nicht mehr abrufbar, nachdem zunächst nur einige Textnachrichten präsentiert wurden, bevor die Website down ging. Und auch BBC und Guardian sind schwer erreichbar oder komplett offline.



Update 13:20: Fastly meldet, dass durch einen implementierten Fix - was auf einen Fehler bei einem Update hindeuten könnte - wieder grünes Licht gegeben werden kann. Man verweist darauf, dass der Load Balancer aber zunächst mehr Traffic original verursachen wird, bis wieder aus den Auslieferungsnetzen bedient werden kann. Das System sollte sich damit langsam stabilisieren, viele Websites sind auch bereits wieder verfügbar.



Update 13:50: Es scheint so, als ob Fastly die Probleme im Griff hat und die Server wieder normal arbeiten - zumindest in unseren Breiten. Die Tests der meisten betroffenen Homepages zeigen, dass diese wieder ganz normal zu benutzen sind, während einige noch Hinweise auf mögliche Ausfälle gepostet haben.

