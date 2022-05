Aktuelles 03.05.2022

Twitter-Filter könnten Wissenschaft stören

Eines der wenigen offenen Social Networks, die Auswertungen für die Wissenschaft erlauben und so Trends und großflächige Analysen möglich machen, ist Twitter. Und das ist nun in Gefahr.

Nicht nur, weil Twitter insgesamt einseitig werden könnte, scheint die Übernahme durch Elon Musk für das Social Network problematisch werden zu können. Zumindest für die Wissenschaft, die in Twitter ein größeres Social Network relativ gut auswerten und analysieren kann - etwa durch Stimmungsbilder über semantische Analysen der Sprache, durch Verbreitungsanalysen im Pandemiefall und viel mehr.



Andere Datenquellen für solche Textanalysen sind wesentlich einseitiger und kleiner, also nicht relevant für solch globale Auswertungen und Vergleiche. Nimmt man zB. Reddit oder ähnliche Systeme als Basis, dann ist die Grundbevölkerung nicht abgedeckt. Für einzelne Märkte mag das vielleicht ausreichen, für weltweite Studien ist Twitter aber derzeit das Maß der Dinge.



Und genau das ist durch Elon Musks Einstieg gefährdet. Einerseits, weil die Bevölkerung des Social Networks trumpisiert werden könnte - die Polarisierung war zu dessen Wirkungszeiten ja durchaus extrem. Andererseits aber auch durch die Ankündigung, Bots aus dem Netzwerk zu sperren. Und technisch bedeutet das Sperren in APIs und öffentlichen Schnittstellen, die genau auch für die Analyse erforderlich wären.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Twitter #Elon Musk #Social Media #Wissenschaft







Auch interessant!

Wordle: Wie gut ist ein Spieler wirklich?

Ob ein starkes Ergebnis beim Buchstabenspiel 'Wordle' wirklich an einer guten Strategie liegt oder doch a...



Uninformiert und desinteressiert

Politisches Interesse und Verständnis hat mit dem Internet bisher zugenommen. Doch zuletzt kommen alte Pr...



Twitter bevorzugt Rechte

Die algorithmische Sortierung von Nachrichten auf der Twitter-Timeline verstärkt tatsächlich die Sichtbar...



Unbeliebte Unternehmen

Auf Twitter ernten auch Weltmarken viel Hass oder zumindest Negativität. Die Statistik der unbeliebtesten...



Antisemitismus im Social Web

Alle großen sozialen Online-Netzwerke versagen bei der Bekämpfung antisemitischer Inhalte, wie eine Analy...



Tweets für die Forschung

US-Mikroblogging-Dienst Twitter stellt Forschern bald Tools zur Verfügung, die ihnen dabei helfen sollen,...



Prognose via Twitter-Textanalyse

Ein an der russischen Higher School of Economics (HSE) entwickelter Textanalyse-Algorithmus kann den Prü...



Social Media versus Corona-Wahrheit

Wer Nachrichten über soziale Medien bezieht, glaubt eher Falschinformationen in Bezug auf COVID-19....



Englische Sprache verändert sich

Worte aus der englischen Sprache, die eigentlich die Natur beschreiben, nehmen durch soziale Medien ander...



Filter für Twitter-Bots

Um Twitter optimal für Big-Data-Analysen zu nutzen, wäre es günstig, die automatisierten Nachrichten von ...



Twitter-Follower analysieren

Wollen Sie wissen, wie zwei Twitter-User sich überschneiden? Die Follower der beiden User oder die User, ...