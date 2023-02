Aktuelles 01.02.2023

Viele Tiktok-Verbote

Das University of Wisconsin System, ein 1971 gegründeter Verbund staatlicher Universitäten im US-Bundesstaat Wisconsin, hat ebenso wie eine Reihe anderer US-Universitäten die Nutzung von TikTok auf hochschuleigenen Geräten verboten.

Auch Bundesstaaten machen Front gegen TikTok. Fast jeder zweite hat die Nutzung auf staatlichen Geräten untersagt, darunter Mississippi, Indiana, Louisiana, North Carolina, South Dakota und Wisconsin. Der US-Kongress hat kürzlich TikTok wegen parteiübergreifender Sicherheitsbedenken verboten. Die App ist auf militärischen Geräten ebenfalls untersagt.



TikTok gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance, das 2020 seinen Hauptsitz nach Singapur verlegt hat. Kritiker befürchten, dass die chinesische Regierung via TikTok auf Benutzerdaten wie den Browser-Verlauf und den Standort zugreifen könnte. Das Portal wird von zwei Dritteln der US-Teens konsumiert und ist zur zweitbeliebtesten Domain der Welt geworden. Aber es gibt seit Langem parteiübergreifende Bedenken in Washington, dass Peking rechtliche und regulatorische Macht nutzen würde, um US-Benutzerdaten zu beschlagnahmen oder zu versuchen, erfundene pro-chinesische Geschichten oder Fake News zu verbreiten.



Derartige Befürchtungen werden durch Nachrichten im vergangenen Jahr geschürt, nach denen ein in China ansässiges Team im Rahmen eines verdeckten Überwachungsprogramms unrechtmäßig auf Daten von US-TikTok-Nutzern, darunter zwei Journalisten, zugegriffen hat, um die Quelle von Lecks aufzuspüren. Es gibt auch Befürchtungen, dass das Unternehmen Massen von Benutzerdaten nach China sendet und damit gegen strenge europäische Datenschutzregeln verstößt. Darüber hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich der Inhalte von TikTok, die angeblich der psychischen Gesundheit von Teenagern schaden.



'Wir sind enttäuscht, dass so viele Staaten auf den politischen Zug aufspringen und Richtlinien erlassen, die nichts zur Förderung der Cyber-Sicherheit in ihren Staaten beitragen und auf unbegründeten Unwahrheiten über TikTok basieren', sagt TikTok-Sprecher Jamal Brown. TikTok entwickele Sicherheits- und Datenschutzpläne im Rahmen einer laufenden nationalen Sicherheitsüberprüfung durch die Regierung von Präsident Joe Biden.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tiktok #Social Media #Blocker #Filter







Auch interessant!

Social statt Suche

Suchmaschinen wie Google geraten bei 16- bis 34-Jährigen weltweit langsam ins Abseits. An ihre Stelle tre...



Tiktok muss nicht verboten werden

Sowohl unter den Demokraten als auch unter den Republikanern in den USA gibt es Unterstützer eines Verbot...



App-Markt stagniert

Der anhaltende Boom im mobilen App-Markt ist 2022 erstmals zum Stillstand gekommen. Der Umsatz steigt nic...



Tiktok verkauft Werbung über den Preis

TikTok bietet günstigere Werbetarife als konkurrierende Social-Media-Plattformen, da die schnell wachsend...