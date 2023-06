Adblocker 01.06.2023

Youtube sperrt Blocker

Wer mit Ad-Blockern auf YouTube surft, hat nun ein Problem: Das Unternehmen hat einen Test gestartet, das Nutzer daran hindert, Inhalte des Videoportals anzusehen, falls Werbeblocker-Apps im Browser aktiv sind.

Einige von ihnen werden mit einem neuen Pop-up-Fenster konfrontiert, sobald sie auf Inhalte zugreifen wollen, wie 'Android Police' berichtet. Darin steht, dass Nutzer ihre Ad-Blocker deaktivieren oder YouTube.com als Ausnahme in ihren Werbeblocker-Regeln festlegen müssen, um dort weiter Videos anschauen zu können.



YouTube bestätigt dies als Teil eines neuen Experiments, das noch nicht auf breiter Ebene eingeführt wurde, aber die künftige Richtung der App aufzeigen könnte, um Ad-Blocker zu bekämpfen und Werbemöglichkeiten zu maximieren. YouTube-Mutter Google geht mit solchen Mitteln offenbar aggressiver gegen Werbeblocker in seinen Anwendungen vor. Der Konzern installiert seit Jahren Updates für Google-Chrome-Beschränkungen für Werbeblocker-Technologien, um sein Anzeigen-Kerngeschäft zu schützen. Die meisten Änderungen wurden bislang von Werbeblockern rückgängig gemacht.



YouTube ist seit Langem im Visier der Anbieter von Werbeblockern, denn nur wenige User wollen sich zwei oder mehr Werbe-Einblendungen vor einem YouTube-Clip ansehen. Der Aufstieg von Shorts hat diesen Trend noch verstärkt, da YouTube möglichst effektiv Werbung in das Shorts-Erlebnis einfügen will, um das Potenzial für Werbepartner in diesem Bereich zu maximieren.



In Anbetracht dessen scheint es sinnvoll, dass Google künftig stärker gegen Werbeblocker vorgehen will. Da der Konzern auch generative KI in die Suche integriert, was sich ebenfalls auf das Anzeigengeschäft auswirken könnte, ist es verständlich, dass das Unternehmen auch in anderen Bereichen die Anzeigenpräsenz optimieren will, um potenzielle Verluste abzumildern und Werbepartner zufriedenzustellen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Youtube #Google #Adblocker #Blocker #Filter







Auch interessant!

Google Chrome blockiert Videowerbung und mehr

Der Browser Chrome entpuppt sich immer mehr zum Problem für die Web-Technik im Marketing abseits des Goog...



Youtube und die Nutzungsbedingungen

Kritik an der Kritik muss sein: Diesmal ist Youtube nicht der böse Monopol-Konzern, der seine User erpres...



Bad Ad-Blocker von Google

Es könnte also einen Werbeblocker in Google Chrome geben. Was dahinter steckt und welches Ziel Google dam...



Dauerhafte Einnahmen: Abos, Clubs und Paywalls

Das, was klassische Medien im Verkauf durch Abos schaffen, versuchen auch Dienste im Internet zu erreiche...



Google ist das heutige Popup

Kann es sein, dass gerade Google dafür sorgt, dass Werbung im Web heute so lästig ist, wie sie zur Hochbl...