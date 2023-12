Adblocker 02.12.2023

Beschleunigter Adblocker

Youtube geht gegen Werbeblocker vor und die Strategie der Gegner ändert sich gerade. Ein neues Chrome-Plugin nutzt eine gänzlich andere Idee, Werbung bekömmlicher zu machen.

Werbefinanzierung sorgt immer auch für jene, die trotzdem 'kostenlos' an die Inhalte kommen wollen. Schmarotzern bei Youtube möchte Google im Gegenzug aber die Abos kostenpflichtig aufzwingen, indem Werbedruck gesteigert und Werbeblocker verhindert werden.



Während echte Blocker aber geblockt werden können, tun sich Google und Youtube mit diesem Werkzeug schwerer:



Ad Speedup für Youtube, Chrome-Plugin



'Speedup' nutzt nämlich nur die Beschleunigungsfunktion des Browsers, um in Zeiten von Werbeeinblendungen die Geschwindigkeit maximal zu erhöhen. Statt Minuten sind dann nur noch Sekunden für die Werbung zu warten, zusätzlich wird der Ton minimiert, um den Effekt noch zu verbessern. Da das Video trotzdem geladen und gezeigt wird, springen die Wächter gegen Werbeblocker bei Youtube nicht an.



Bisher hat Google das Plugin für den Chrome-Browser nicht einmal aus dem Store genommen, obwohl die Beliebtheit steigt. Das deutet darauf hin, dass Google hier nicht offensichtlich eingreifen kann.



Ad Accelerator für Chrome



Mehr noch, eine Art 'Vorgänger' namens Adaccelerator, auf dem Ad Speedup basieren dürfte, ist ebenfalls noch im Store erhältlich. Zwar ging dieses Tool nicht so viral, hat also weniger Installationen, aber die Bewerbung als Adblocker-Alternative hat auch hier sicher die Augen von Google genauer prüfen lassen, ob eine Integration in den Store möglich sei. Man darf also davon ausgehen, dass man die beiden Extensions für Chrome problemlos nutzen kann.



In unseren Tests funktionieren beide Erweiterungen für Chrome ohne Probleme selbst dort, wo Google bereits Probleme mit klassischen Blockern gemeldet hatte. Bemerken sollte Google die 'Blocker' der neuen Art jedenfalls trotzdem leicht können, denn eine beschleunigte Darstellung von Werbung kennt die Oberfläche von Youtube eigentlich gar nicht, die Geschwindigkeit von Videos kann man bei Youtube als User nur für die eigentlichen Inhalte setzen.

